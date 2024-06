Il mercato dell'auto in Italia è in calo a maggio del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Le immatricolazioni, secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state 139.581. Nei primi cinque mesi dell'anno sono state vendute 726.311 vetture, il 3,45 in più dell'analogo periodo dell'anno scorso.