Auto, Germania: Volkswagen potrebbe tagliare 5.000 posti di lavoro 

Ufficio stampa

Volkswagen potrebbe tagliare 5.000 posti di lavoro in Germania. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Handesblatt. La casa automobilistica tedesca aveva annunciato in dicembre di voler raggiungere un accordo con i sindacati entro la fine del primo trimestre per abbassare i costi del 5% entro il 2023 liberando così risorse per i veicoli elettrici.