Auto, frena il mercato europeo: -2,8% a marzo

Nel mercato delle auto si registra una battuta d'arresto a marzo.

In Europa occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) le immatricolazioni nel mese, secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nei primi tre mesi dell'anno sono state vendute in tutto 3.395.049 vetture, il 4,9% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. La quota delle auto elettriche, sempre a marzo, è scesa dal 13,9% al 13%, mentre quella delle ibride è salita dal 24,4% al 29%.