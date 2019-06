Attacco del M5s a Landini, "il sindacalista anti-lavoratori"

"Landini chi??? Quel sindacalista che fa politica andando contro un governo che difende i lavoratori?". E' l'attacco pubblicato sul Blog delle Stelle contro il segretario della Cgil. "Non ci sono più parole per descriverlo - continua il post -. Maurizio Landini invece di tutelare i lavoratori e portare avanti battaglie per i cittadini, sapete cosa fa? Si oppone alle politiche del M5s che, fatti alla mano, mette al primo posto i lavoratori".