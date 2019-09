Atlantia, oggi Cda straordinario: amministratore delegato in bilico

Atlantia ha convocato, per la giornata di martedì, un Cda straordinario e molti si aspettano che l'a.d. Giovanni Castellucci rassegni le sue dimissioni. Lunedì il titolo è crollato in Borsa dopo gli sviluppi dell'inchiesta ligure sul crollo del ponte Morandi e le nove misure cautelari nei confronti di tecnici e dirigenti di Aspi e Spea, per i report 'addomesticati' che avrebbero coperto le reali condizioni di alcuni viadotti gestiti da Autostrade.