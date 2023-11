Il giro del mondo di Artigiano in Fiera

Proprio con il governo di Tunisi, l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) e la Federation Nationale de l’Artisanat (FENA), Artigiano in Fiera svilupperà un progetto di collaborazione finalizzato al sostegno dell’economia locale e all’investimento sulle persone. “Offriremo un contributo concreto alla costruzione della pace, possibile proprio grazie ai rapporti e alle relazioni economico- sociali”, ha spiegato Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa.

Si conferma inoltre la grande presenza del Marocco con l’unione delle cooperative del Mogador, legate principalmente a due progetti sociali in merito all’emancipazione femminile e all’aiuto alle donne con bambini in condizioni di difficoltà.

Medioriente

Dal Medioriente si segnala la grande presenza espositiva dell’Arabia Saudita, presente in Artigiano in Fiera sotto l’egida diretta del ministero della Cultura di Riad che ha selezionato più di quaranta aziende artigiane e che con la Culinary Art Commission promuove per la prima volta in Europa la cultura gastronomica saudita con un ristorante di tipicità.