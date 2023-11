Artigiano in Fiera, tutto quello che c'è da sapere per vivere al meglio l'edizione 2023

Il Pass

La procedura per ottenere il pass è semplice e veloce. Tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) hanno già ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera potrà scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click.