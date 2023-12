Artigiano in Fiera, ceramica e vetro lavorato all'insegna del design

Gli artigiani che espongono hanno infatti tutti in comune la voglia di distinguersi con prodotti unici. E questo è vero anche quando si parla di settori, saldamente legati alla tradizione come la ceramica e la lavorazione del vetro che trovano nuova vita grazie a un design rivisto e rinnovato.

Across the glass, passione vetro Da quindici anni Erica lavora il vetro nel centro di Torino dopo aver studiato alla scuola di artigiani e restauratori, dove ora fa anche l’insegnante. Lavora alla realizzazione di vetrate artistiche, al restauro e alla realizzazione di lampade Tiffany, complementi d’arredo e gioielli con la tecnica della vetrofusione. In AF 2023 porta oggettistica per la casa, come piatti, svuotatasche, oggetti decorativi, quadri, gioielli, lampade, specchi.

Elel, la voglia di cambiare Una storia che arriva dalla Valle di Fassa e che oggi ritorna in questi luoghi devastati dalla tempesta Vaia nel 2018. Nello stesso anno per un forte desiderio di cambiamento e rinascita Linda decide di licenziarsi dal suo lavoro di dipendente pubblico per inseguire la sua passione per la ceramica. Nasce Elel, un’attività di lavorazione ceramica con la più antica tecnica di modellazione, che però non si limita a commercializzare i suoi prodotti.

Dal suo lavoro strettamente legato alla salvaguardia dell’ambiente, nasce AlberEl il primo grande progetto su questi temi che ha avuto il Patrocinio della Asuc di Pozza di Fassa. Acquistando uno dei prodotti di punta l’AlberEl in ceramica, parte del ricavato viene devoluto ad Asuc per la piantumazione di un nuovo albero in Val San Nicolò. Il nome del luogo di provenienza della persona che aderirà al progetto sarà inserito poi in una staccionata di legno e ceramica che delimiterà la zona del boschetto. In quattro anni sono stati venduti 6.200 alberelli che hanno reso possibile la piantumazione di 2.000 alberi. All'Artigiano in Fiera porta il suo prodotto di punta: gli alberelli di molte varietà e grandezze, palle di Natale in ceramica e il Presepuzzle, tasselli in ceramica con paesaggio o personaggi del presepe, tutto prodotto artigianalmente.

L'irriverenza di Memo Design Studio numero due Due donne unite dalla passione della ceramica e dall’idea che “l’ironia salverà il mondo”, decidono di mollare i loro impieghi originari per diventare ceramiste e produrre una ceramica irriverente. Memo Design Studio è il loro laboratorio in cui l’arte incontra la tradizione in maniera eclettica e giocosa. Qui, ogni pezzo di ceramica racconta una storia antica, intrecciata con un tocco di ironia contemporanea.

