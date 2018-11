foto Afp

17:48

- Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,45% a 17.135 punti mentre l'All Share dello 0,46% a 18.132 punti. In luce Stm (4,53%) e Bpm (4,68%) mentre sono state vendute Prysmian (-2,38%) e Gtech (-1,97%).