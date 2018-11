foto Ap/Lapresse

09:30

- Dopo alcune sedute con il segno meno, partenza positiva questa mattina per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un +0,78% a quota 15.574 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,74% a 16.454 punti. Apertura in rialzo anche per le altre principali Borse europee sulla scia della chiusura in decisa ripresa di Tokyo: Parigi segna un +0,57%, Francoforte guadagna lo 49%, mentre Londra avanza dello 0,35%.