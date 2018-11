foto Ansa

- Le famiglie italiane sono in grado di pagare i mutui "senza particolari problemi". E' la replica dell'Associazione bancaria italiana a uno dossier di Bruxelles secondo cui il 25% dei nuclei familiari del nostro Paese non riuscirebbe a sostenere le rate del finanziamento. "L'analisi della Commissione - si legge in una nota - è palesemente errata rispetto alla nostra realtà".