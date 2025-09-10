Arriva la Social card: 500 euro a 1,1 milioni di famiglie

Il contributo è pari a 500 euro l'anno per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane attraverso Postepay, ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità mentre sono escluse le bevande alcoliche. Sono previste nel complesso 1.157.179 carte, che saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.