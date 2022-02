Arriva la pallina da golf smart che non si perde mai

Il gioco del golf richiede molta concentrazione ma spesso i giocatori meno esperti sono distratti dalla ‘caccia' alla pallina a cui sono costretti dopo un colpo sbagliato. Per risolvere questo problema, dalla Slovenia arriva BBall, una pallina smart che può essere localizzata immediatamente e aiuta i giocatori rilevando preziosi parametri.

BBALL: LA PALLINA DA GOLF SMART



Come mostra un video di presentazione, BBall è datata di un chip inserito al suo interno che si connette ad un'applicazione all'interno di un raggio di 50 metri, comunicando in tempo reale la posizione della pallina. BBall presenta dimensioni e peso identiche ad una normale palla da golf, rispettando i criteri ufficiali stabiliti dalla USGA e dalla R&A, oltre a non modificare la sensazione del giocatore quando sferra il colpo. Inoltre, l'app fornisce tutte le statistiche relative allo svolgimento del gioco, dalla velocità della pallina fino alla distanza raggiunta. Una volta terminata la batteria non è necessario buttarla via, ma è possibile usarla come una sfera qualunque.