Argento nel mirino dei Reddit trader: +10%, sui massimi degli ultimi 8 anni

In attesa di chiudere il fronte GameStop, i piccoli investitori colpiscono ancora e prendono di mira una materia prima: l'argento. La chiamata è arrivata ancora una volta da WallStreetBets, il gruppo del social Reddit protagonista dello short squeeze che ha fatto decollare il titolo di GameStop. Rilanciata anche su Twitter con l'hashtag #silversqueeze, questa nuova offensiva ha portato i futures dell'argento sui massimi degli ultimi 8 anni, fino a toccare per pochi minuti quota 30 dollari l'oncia.

CRESCONO ANCHE I TITOLI MINERARI

Il rialzo è stato sbalorditivo, anche se non sui livelli del titolo GameStop: +10% circa, stabile durante tutta la mattinata e il primo pomeriggio europeo. Come detto, l'argento non vedeva livelli simili dall'ottobre del 2012. Il #silversqueeze ha trascinato al rialzo anche diversi titoli di società legate all'estrazione e alla commercializzazione dell'argento. Tra questi, si segnalano sulla Borsa di Londra Fresnillo (+16%), Polymetal (+7%), Hoschschild (+11%) oltre ai forti rialzi, nel pre-market, di Pan American Silver, Coeur Mining e Fortuna Silver Miners.

TAM-TAM SOCIAL

Ancora una volta il tam-tam è cominciato sulla ormai famosa chat, frequentata principalmente da giovani e giovanissimi che utilizzano piattaforme di trading dai costi praticamente nulli come Robinhood, ora finita al centro delle polemiche per aver limitato l'attività su alcuni titoli (GameStop, AMC, BlackBerry, Express Inc., Genius Brands International Inc., Koss Corp., Naked Brand Group e Nokia).

I “MOTIVI” DELL'OFFENSIVA

Come successo per GameStop, anche in questo caso i piccoli investitori hanno motivato la scelta di far salire le quotazioni dell'argento adducendo motivi “etici”, contro le grandi banche d'investimento colpevoli di tenere bassi i prezzi delle materie prime al solo scopo di speculare. Per far salire il prezzo dell'argento, i trader di WallStreetBets hanno acquistato in massa ETF legati all'andamento del prezzo del metallo prezioso, preferendo quelli con costi di accesso minori. Gli ETF, va ricordato, sono sostanzialmente degli strumenti di investimento passivi che replicano l'andamento del prezzo di un sottostante, in questo caso la quotazione dell'argento.

LE DIFFERENZE CON IL PRIMO SHORT SQUEEZE

Secondo alcuni esperti, tuttavia, questa nuova azione dei “piccoli” trader di Reddit potrebbe avere vita più breve rispetto a quanto accaduto (e sta ancora accadendo, con GameStop), pur rappresentando un salto di qualità nella scelta degli obiettivi. "Il fatto che un mercato così ampio e liquido come quello dell'argento possa essere messo nel mirino dagli investitori retail dice molto sul cambiamento a cui stiamo assistendo”, ha spiegato Ken Lewis, ceo di Apmex, sottolineando però che le dimensioni del mercato sono tali che sarà più difficile assistere a una corsa agli acquisti da parte degli shortisti sull'argento come invece avvenuto per GameStop.

Contenuto a cura di Financialounge.com