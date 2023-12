Argentina, il governo Milei svaluta il peso del 50% rispetto al dollaro

Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Luis Caputo, ha annunciato una svalutazione del peso del 50% rispetto al dollaro e ha confermato una serie di tagli alla spesa con l'obiettivo di riordinare la macroeconomia.

"Porteremo il tipo di cambio ufficiale a 800 pesos per dollaro (dagli attuali 400) affinché il settore produttivo abbia un incentivo adeguato per aumentare la produzione", ha affermato il ministro. Confermata anche la riduzione progressiva dei sussidi a energia e trasporti in quanto "non sono gratis, e si pagano con l'inflazione".