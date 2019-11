ArcelorMittal, il sindacato si divide su annuncio sciopero

In attesa dell'esito del tavolo a Palazzo Chigi con il premier Conte sul futuro di ArcelorMittal e dell'acciaierie dell'ex Ilva e dei suoi 10.777 lavoratori, il sindacato sembra spaccarsi. La Cisl-Fim ha annunciato uno sciopero immediato, mentre gli altri sindacati, Fiom (il primo sindacato a Cornigliano), Uilm (il primo sindacato a Taranto) e Ubs preferiscono in queste ore sospendere ogni decisione. "No a decisioni solitarie" dice la Uilm.