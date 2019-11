ArcelorMittal, Grassi (M5s): "Scudo penale con decarbonizzazione"

Il senatore grillino Ugo Grassi ha parlato dello scudo fiscale per ArcelorMittal secondo quanto prospettato dal ministro Patuanelli in un'assemblea coi senatori 5s. "Serve una norma ad hoc, accettabile con una scadenza temporale. Affinché questa scadenza sia accettabile, deve essere agganciata a un programma di decarbonizzazione", ha detto. Di Maio ha definito "problema per la maggioranza" un eventuale emendamento per reintrodurre lo scudo penale.