ArcelorMittal, Conte: "Inaccettabile qualsiasi piano di esuberi"

Sul dossier ex Ilva "è inaccettabile qualsiasi piano di esuberi. C'è un rischio di impresa, parliamo di un player globale attrezzatissimo, profondo conoscitore del mercato. E' inaccettabile che dopo un anno si metta in discussione il piano". Lo ha dichiarato il premier Conte dopo un infuocato vertice con ArcelorMittal e un Consiglio dei ministri fiume, polarizzato dal caso ex Ilva. Conte ha dato all'azienda 48 ore per trovare una soluzione.