ArcelorMittal, concluso l'acquisto dell'Ilva: al via il nuovo polo

"I nostri piani aziendali ambientali, industriali e commerciali illustrano in dettaglio come effettueremo il turnaround di Ilva. Il caposaldo dei nostri impegni di investimento è rappresentato dal programma di investimenti ambientali, che ammontano a 1,15 miliardi di euro", ribadisce Aditya Mittal, Presidente e CFO del Gruppo, CEO di ArcelorMittal Europe in una nota.



I lavori sono già iniziati e, nel tempo, sono sicuro che riusciremo a realizzare la nostra visione di trasformare Ilva non solo in uno dei produttori di acciaio leader in Europa ma anche in uno dei più responsabili. "Data la storia di Ilva, sarà anche fondamentale ricostruire la fiducia con gli stakeholder locali, attraverso un dialogo aperto e trasparente, dimostrando loro la differenza positiva che apporteranno i nostri significativi impegni ambientali".



ArcelorMittal, ricorda la nota, è il partner principale di AM Investco, con una quota nel consorzio pari al 94,4%, mentre Banca Intesa Sanpaolo ne detiene il 5,6%. Il contratto di affitto e obbligo di acquisto da parte di AM Investco decorre da oggi 1 novembre 2018.



La Uilm: "Si parte malissimo" - "Parte malissimo il primo giorno della gestione targata ArcelorMittal. Registriamo infatti gravissime violazioni dell'importante accordo sottoscritto il 6 settembre scorso nei confronti dei lavoratori che attualmente si collocano in cassa integrazione nell'amministrazione straordinaria", ha commentato Palombella. Il segretario generale dell'Unione italiana lavoratori metalmeccanici ha poi definito "grave" la decisione di "collocare in cigs" i lavoratori delle manutenzioni.