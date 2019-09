Arcelor Mittal: Taranto non chiude dopo pubblicazione decreto

Lo stabilimento dell'ex Ilva di Taranto continuerà a essere operativo anche dopo il 6 settembre, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta del decreto imprese. Lo comunica Arcelor Mittal in una nota, precisando che il gruppo "continuerà a monitorare gli sviluppi legali, regolatori ed operativi con attenzione circa la situazione dell'impianto di Taranto".