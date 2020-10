Apple presenta il nuovo iPhone 12

“Hi, speed” ovvero “Benvenuta, velocità”. I nuovi iPhone 12 si presentano così al pubblico, veloci non solo per la connessione 5G, integrata in tutti i modelli, ma anche per i nuovi processori ancora più potente. L'attesa, dunque, è finita: questa sera alle 19 italiane Apple (qui il link per seguire l'evento in diretta) svelerà al mondo la nuova serie iPhone.

QUATTRO NUOVI IPHONE

Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni sull'ultimo smartphone della casa californiana. I nuovi modelli saranno quattro: iPhone12 Mini da 5,4 pollici; iPhone 12 Max da 6,1 pollici; iPhone 12 Pro da 6,1 pollici; iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici. Le versioni Pro avranno una struttura in acciaio inossidabile, mentre le versioni “entry level” avranno una scossa in alluminio.

CHIP PIÙ POTENTE

Tra le novità più importanti c'è sicuramente il nuovo chip, che sarà montato su tutti e quattro i modelli. Si tratta dell'A14 Bionic già utilizzato sull'ultimo iPad Air. Oltre alla struttura, i due modelli Pro potranno contare su memorie più grandi (128, 256 e 512 GB e 6 GB di Ram) contro i tagli da 64, 128 e 256 GB e 4 GB di Ram per gli altri modelli che saranno svelati questa sera.

PREZZI E DIFFERENZE

Cambia, ovviamente, anche il prezzo. Le indiscrezioni parlano di prezzi di partenza di 699 dollari per l'iPhone 12 Mini, 799 dollari per l'iPhone 12 Max, 999 dollari per il Pro e 1.099 dollari per il Pro Max. Tra i quattro modelli ci saranno differenze anche sulle fotocamere posteriori. Saranno due per le versioni meno costose e tre per quelle più care, che potranno inoltre contare su un sensore Lidar. I modelli Pro, che dovrebbero essere disponibili nei colori oro, argento, blu e grafite, potranno inoltre contare su un display Oled “Super Retina XDR” mentre il Mini e il Max avranno uno schermo “Super Retina” e saranno in vendita in cinque colorazioni: nero, bianco, rosso, verde e blu.

DESIGN RETRÒ

Oltre al chip più potente, i quattro nuovi iPhone 12 saranno accomunati da un design che richiama il passato. Sempre secondo le indiscrezioni, rimbalzate soprattutto dalla Cina, saranno simili ai vecchi iPhone 4 e 5 con spigoli meno arrotondati.

Contenuto a cura di Financialounge.com