Antitrust, la replica di Balocco: "Non condividiamo la decisione, agiremo nelle sedi opportune"

La nota dell'azienda

Balocco, che in una nota ribadisce di operare da sempre "secondo principi di correttezza e trasparenza", spiega che "ha appreso il contenuto del provvedimento emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prende atto della sanzione comminata, nonostante gli impegni profusi per fornire tutti gli elementi necessari per una corretta ricostruzione del caso".