Anas, si dimette l'amministratore delegato Gianni Vittorio Armani

Si è dimesso l'amministratore delegato dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, dopo la decisione da parte del ministro Danilo Toninelli di non proseguire nel processo di fusione con le Ferrovie. Il titolare del dicastero dei Trasporti aveva chiesto le dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione. Armani "ha preso atto della decisione e dell'apprezzamento a lui rivolto per il lavoro svolto", e ha quindi ritenuto opportuno lasciare l'incarico.

Il Gruppo Fs Italiane "ha ringraziato l`Amministratore delegato Armani per il lavoro svolto in questi anni nel ristrutturare l`Azienda". Il Consiglio di Amministrazione di Anas non si è invece dimesso e resta in carica.