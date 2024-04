Amazon, dall'Antitrust multa da 10 milioni di euro per pratica commerciale scorretta

Per un'ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l'opzione "acquisto periodico" anziché "acquisto singolo", limitando così la libertà di scelta dei consumatori

Sul sito www.amazon.it, spiega infatti una nota dell'autorità, per un'ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l'opzione "acquisto periodico" anziché "acquisto singolo", limitando così la libertà di scelta dei consumatori.

Multa da 10 milioni di euro a Amazon da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta.

Tgcom24

La pre-spunta grafica dell'acquisto ricorrente induce a comprare periodicamente un prodotto, anche senza effettivo bisogno, limitando la facoltà di scelta. Inoltre, la condotta attuata dal gruppo è stata ritenuta in contrasto con il canone di diligenza professionale perché un operatore dell'importanza di Amazon sarebbe tenuto a costruire le interfacce online, relative ai processi di acquisto, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte commerciali libere e consapevoli".

In avvio di istruttoria, aggiunge l'Agcm, "era stata contestata anche la pre-selezione della consegna veloce a pagamento. Rispetto a questa condotta, l`Autorità ha accolto gli impegni proposti da Amazon che in futuro predefinirà soltanto l'opzione di consegna gratuita. Inoltre le due società erogheranno un ristoro a favore dei consumatori che durante il 2023 si sono rivolti al Servizio Clienti per lamentarsi di questa condotta".