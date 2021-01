Amazon lancia il suo fondo immobiliare

L'obiettivo è quello di “preservare e creare” almeno 20mila case popolari e “aiutare le famiglie a centrare una maggiore stabilità nel lungo termine”. Amazon ha lanciato un fondo da due miliardi di dollari per aiutare le famiglie a basso reddito in tre aree: Seattle, Arlington in Virginia e Nashville in Tennessee.

LE AREE CON PIÙ DIPENDENTI

La aree individuate sono quelle dove il colosso dell'e-commerce prevede di raggiungere, in breve tempo, almeno 5mila dipendenti. Nello specifico, a Seattle, Amazon ha 75mila lavoratori, altri 1.000 ad Arlington mentre a Nashville sta ultimando un centro operativo.

PRESTITI E SOVVENZIONI "SOTTOCOSTO"

Grazie agli interventi di riqualificazione, queste zone sono diventate più costose, rendendo più difficoltoso l'acquisto di un'abitazione per chi viveva qui prima dell'espansione di Amazon. Anche per questo, il colosso del commercio elettronico si è detto pronto a offrire prestiti e sovvenzioni “sottocosto” alle società edili, alle agenzie pubbliche e alle organizzazioni guidate da minoranze intenzionate a partecipare al progetto.

ALLOGGI ACCESSIBILI

Il progetto prevede la costruzione di nuove unità abitative, il fondo dovrebbe inoltre garantire che “le famiglie moderatamente a basso reddito possano permettersi un alloggio in aree urbane ben fornite dal punto di vista dei servizi”. Tra i primi investimenti del suo “Housing Equity Fund”, per un totale di oltre 567 milioni di dollari, Amazon renderà disponibili fino a 1.300 appartamenti a prezzi accessibili ad Arlington e 1.000 a Puget Sound, grazie a convenzioni con le autorità locali per l'edilizia. Sono previste anche sovvenzioni per 125 milioni di dollari per le imprese e organizzazioni no-profit.

Contenuto a cura di Financialounge.com