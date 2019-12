Alitalia, verso dl oggi in Cdm per sbloccare prestito 400 mln

Dovrebbe arrivare questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, il decreto ad hoc per sbloccare il nuovo prestito da 400 milioni per Alitalia. Nel vertice di governo di questa notte si è registrato l'accordo dei partiti sulla misura, sulla quale, riferiscono fonti di governo, in giornata dovrebbero essere completate alcune verifiche tecniche per portare il decreto in Cdm già stasera.