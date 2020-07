Alitalia, Patuanelli: "Nessun esubero e 70 aerei"

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha smentito che ci siano 4mila esuberi nel piano per Alitalia. "Assolutamente no - ha affermato a margine dell'assemblea dei presidenti di Coldiretti -. Esiste una dotazione iniziale con un range di 70 aerei che è il numero di quelli che servono oggi per volare. Non ci sono esuberi nel piano che ha in testa il governo".