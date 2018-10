Alitalia, Lufthansa: partnership con la compagnia ma non con il governo

"Una partnership con Alitalia è ancora possibile" ma Lufthansa "non ha in programma di investire nella compagnia insieme al governo" italiano, fanno sapere i tedeschi in vista di una ristrutturazione della compagnia sicurezza guidata da Roma. "Non saremo co-investitori con il governo in un vettore aereo in ristrutturazione", ha poi aggiunto l'amministratore delegato della società tedesca Carsten Spohr, presentando i conti del terzo trimestre.