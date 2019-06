Alitalia, Giorgetti: improponibile negoziare con Atlantia

Dopo il "no" di Luigi Di Maio, anche il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti chiude alla possibilità di un ingresso in Alitalia di Atlantia. "E' assolutamente inopportuno intavolare negoziati di qualsiasi tipo con qualcuno con cui sei in contenzioso, a me sembra improponibile e da evitare", ha affermato Giorgetti aggiungendo: "Non invidio Toninelli e Tria che sono i più direttamente coinvolti nella partita".