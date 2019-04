Alitalia, fonti: verso miniproroga, cordata non oltre metà maggio

Potrebbe arrivare una miniproroga di un paio di settimane per la definizione della cordata pronta a partecipare alla newco Alitalia. Secondo fonti vicine al dossier citate dall'Ansa, la prospettiva sarebbe quella di prorogare l'attuale scadenza del 30 aprile, data entro la quale i commissari si aspettano un'offerta vincolante da parte di Fs, ma di non andare oltre la terza settimana di maggio per dare un segnale prima delle elezioni europee.