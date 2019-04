Alitalia, Di Maio: "Va tutto per il meglio, ma serve prudenza"

Per Alitalia "tutto sta andando per il meglio, nei prossimi giorni avremo buone notizie". Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Serve prudenza - ha aggiunto - sia il commissario sia l'a.d. di Fs stanno facendo un lavoro attento per rilanciare Alitalia, che a febbraio è stata la compagnia aerea più puntuale del mondo. A noi serve restare dentro, non solo per i livelli occupazionali ma per le strategie turistiche future".