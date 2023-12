Airbnb fa accordo con il fisco: colosso affitti sarà sostituto d'imposta

Airbnb ha concluso un accordo con l'Agenzia delle Entrate riguardo la ritenuta sui redditi degli host non professionali derivanti da locazioni brevi ("cedolare secca") in relazione agli anni fiscali dal 2017 al 2021, per un pagamento complessivo di 576 milioni.

Airbnb non cercherà di recuperare dagli host le ritenute fiscali per questo periodo. "Stiamo anche proseguendo il confronto costruttivo con le autorità per quanto riguarda il periodo 2022-2023. L'Italia è un mercato importante per Airbnb" si spiega in una nota. A inizio novembre la procura di Milano aveva ottenuto il sequestro di 779 milioni per reati fiscali contestati ad Airbnb. "La società pagherà, complessivamente, 576 milioni di euro, di cui circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi", ha precisato l'Agenzia delle Entrate.