Acqua, via libera al nuovo metodo tariffario per il 2020-2023

Via libera dall'Autorità per l'Energia e l'Ambiente al nuovo metodo tariffario per l'acqua 2020-2023. Obiettivi del nuovo schema regolatorio, spiega l'Arera, sono il superamento delle differenze Nord-Sud, il tetto agli aumenti, la sostenibilità ambientale e la misura dei consumi. Il metodo inoltre colloca il settore a pieno titolo nell'economia circolare, premiando anche l'efficienza energetica e prevedendo incentivi per il risparmio e il riuso delle acque.