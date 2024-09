Accensione riscaldamento 2024: quando si possono attivare i caloriferi zona per zona

L'utilizzo dei riscaldamenti nel nostro Paese è normato da un decreto del Presidente della Repubblica datato 16 aprile 2013 che disciplina “i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”. A questo regolamento, che riguarda sia i riscaldamenti autonomi sia quelli condominiali, i Comuni possono derogare nel caso che si verifichino situazioni che giustifichino il cambiamento. Per esempio, nell'aprile scorso a causa dell'emergenza freddo i comuni hanno permesso la riaccensione del riscaldamento. Per quanto riguarda le date di accensione, il Paese viene diviso dalle norme in sei diverse zone che hanno date di accensione e spegnimento differenti. In generale, l'attivazione dei riscaldamenti può avvenire tra il 15 ottobre e il primo dicembre 2024, a seconda della zona nella quale si vive. Lo spegnimento, invece, è previsto tra il 15 marzo 2025 e il 15 aprile 2025.