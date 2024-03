Abi: si rafforzano i segnali della discesa dei tassi di mercato

Mutui, trend in discesa

Nei primi 13 giorni di marzo, segnala l'Abi, tutti i tassi, compresi quelli che si usano per parametrare i mutui, hanno continuato a scendere in modo costante rispetto al picco di ottobre 2023. Il tasso sui Btp è stato in media del 3,68%, in diminuzione di 131 punti rispetto al massimo registrato a ottobre. Il tasso Irs a 10 anni, molto usato nei mutui, è stato in media del 2,62%, in calo di 90 punti sempre rispetto al massimo di ottobre. Il tasso sui Bot a sei mesi è stato in media del 3,75%, un calo di 30 punti su ottobre. Il tasso Euribor a tre mesi è stato in media del 3,93%, in calo di 7 punti dal massimo registrato a ottobre.