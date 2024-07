Abi, Patuelli: "La tassazione sul risparmio è pesante, va ridotta" | Giorgetti: "Non serve una manovra lacrime e sangue"

Inoltre Patuelli indica che "anche nelle più gravi emergenze le banche e chi vi lavora hanno fatto pienamente il loro dovere, come in terremoti, alluvioni e nella pandemia, dove hanno applicato d'urgenza e con diligenza anche le norme eccezionali per i prestiti garantiti alle imprese, con tutte le regole che non erano sospese, con correttezza ed efficienza anche a tutela degli interessi pubblici. Le banche del domani, che è già oggi, sono tutte in concorrenza, sono e saranno sempre più sostenibili, vigili verso ogni rischio per la salute e per l'ambiente, consapevoli, trasparenti, veloci, interattive e umane, impegnate per l'educazione e la correttezza finanziaria, per garantire a ciascuno la libertà e la responsabilità di scegliere in quali modalità effettuare ogni tipo di operazioni".