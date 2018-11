Saccomanni: attenti a cambio passo

12:12 - "Credo che la continuazione delle cose fatte sia importante. Ma attenti: quando si cambia il passo il primo effetto è che ci si ferma". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. La polemica sul superamento del tetto del 3% del deficit è "sterile" e, per la richiesta di modifica del fiscal compact, "si può sempre provare, ma nessun Paese lo ha chiesto e l'Italia ha messo in trattato in Costituzione", ha aggiunto.