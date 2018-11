07:35 - Saranno 11 milioni e 760mila gli italiani che quest'anno frequenteranno i mercatini di Natale ma una buona quota di questi ne visiterà più di uno, e quindi il numero dei visitatori finirà per superare i 16 milioni. Cifre e curiosità arrivano da uno studio della società di consulenza turistica Jfc.



Di coloro che andranno a visitare un mercatino, il 14,7% è rappresentato da turisti che si sono spostati da casa proprio con questo obiettivo: si tratta di coloro che trascorreranno almeno una notte nella località o nell'area limitrofa; il 78,8% è rappresentato da "escursionisti", vale a dire da coloro che alloggiano per vacanza nelle località limitrofe e che decidono di passare qualche ora al mercatino di Natale; infine, il 6,5% è dato dai residenti.

Il fatturato complessivo supera i 766 milioni di euro. Quasi 285 milioni di euro, di poco superiore al fatturato che realizzano le aziende locali di ristorazione e bar, che si assesta a circa 264 milioni di euro.



Sono sempre i turisti e gli escursionisti che generano fatturato per i negozi e le attività commerciali di altro genere che operano nella destinazione, che raggiunge quota 120 milioni di euro. E' di 154,70 euro la spesa media a persona per un viaggio ai mercatini, in pullman, di due giorni ed una notte: spesa media che diventa pari ad euro 215,00 per l'offerta tre giorni-due notti (la più venduta), ma vi sono offerte di quattro giorni-tre notti, con trasporto aereo che raggiungono 750,00 euro a persona.



Guardando infine le singole regioni, in Val d'Aosta vi è un mercatino ogni 14 mila residenti circa, che diventano 29 mila 600 in Alto Adige e circa 31 mila in Trentino. Sono ben 556 i mercatini in Italia, di durata assai differenziata, e offrono prodotti di vario genere.



Dall'indagine emerge che la durata media è pari a 9,2 giorni (si va da una sola giornata sino a 72 giorni); a ogni iniziativa partecipano mediamente 48 espositori e rispetto allo scorso anno, gli espositori complessivi saranno 27.888, con un incremento della presenza di stand pari ad un +3,2%.



E' infatti interessante vedere cosa in realtà acquistano gli italiani in questi appuntamenti: salgono così in vetta agli acquisti effettuati i "prodotti alimentari tipici" (56,2%), seguiti da "addobbi e decori natalizi" con il 54,1%. In rialzo anche la quota dei "dolciumi e cioccolata" (32,4%), mentre generiche "chincaglierie varie" ottengono il 31,9%.





Infine è l'atmosfera nel suo complesso ad avere generato un ricordo positivo: "atmosfera natalizia", "luci", "profumi", "musica" costituiscono ben il 50,1% del ricordo. Poi vi è "l'oggettistica", che incide per l'11%, "la gente" per l'8,4%, "i prodotti alimentari" per un ulteriore 8,2%, "la località nel suo insieme" (6,6%), "il fatto che era Natale" (6,5%) e il mitico "vin brulé" per il 4,5%.