Il made in China si fa largo a Milano 23 luglio 2013 Il made in China si fa largo a Milano A metà tra il centro commerciale e il supermercato, con i prodotti alimentari e hi-tech, The Oriental Mall apre i battenti nel cuore della città meneghina

16:22 - A metà tra il centro commerciale e il supermercato, con i prodotti alimentari e hi-tech, ma anche i department store di moda. E' The Oriental Mall, il primo magazzino cinese nel cuore di Milano. Appena inaugurato al 33 di via Paolo Sarpi, nella China Town meneghina, occupa i cinque piani che erano stati dell'Ovs. Nasce da un investimento di alcune famiglie cinesi in Italia, ed è stato realizzato dai gemelli Michele e Francesco Hu, prima broker assicurativi e mediatori finanziari. Immagini gentilmente concesse da PambiancoNews.