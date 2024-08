Wwf: il primo agosto è l'Overshoot Day 2024 della Terra

L'Earth Overshoot Day si calcola dividendo la biocapacità del Pianeta (la quantità di risorse ecologiche che la Terra è in grado di generare in quell'anno) per l'impronta ecologica dell'umanità (la domanda delle nostre società per quello stesso anno) e moltiplicando tutto per 365, i giorni di un anno. Questo vuol dire che dal primo agosto, l'umanità ha già "finito" tutte le risorse che la Natura produce in un intero anno e inizia ad andare a debito. L'umanità, con i suoi oltre 8 miliardi di abitanti, consuma in quantità eccessive, oltre le capacità di rigenerazione (e riassorbimento) del Pianeta.