Un futuro sempre più scuro: il 2023 colora le climate stripes

Il climatologo Ed Hawkins ha aggiunto l’anno appena passato al suo codice a barre colorato: una striscia ancora più scura per riassumere l’anno dei record negativi per il Pianeta

Il nero non passa mai di moda, è vero. Peccato che al Pianeta non interessi molto di seguire le tendenze. Anzi, la sua palette sempre più scura non sembra poi donargli così tanto.

No, non stiamo parlando di vestiti. A scurirsi ogni anno di più sono le climate stripes, la rappresentazione schematica dell’andamento delle temperature, dalla fine del XIX a oggi.

Da una scala di freddi azzurri siamo passati pian piano a un susseguirsi di striscioline rosse, sempre più calde. Una sorta di codice a barre colorato, ideato dal climatologo Ed Hawkins, che qualche giorno fa annunciato tristemente l’aggiunta allo schema del 2023, l’anno dei record.

Una striscia ancora più scura, che riassume mesi di ondate di calore, di riscaldamento anomalo dei mari, di eventi metereologici estremi.

E lo scenario che gli scienziati prospettano per il 2024 non sembra poi così diverso. La speranza è che non si arrivi mai a una striscia nera. Riportiamo il Pianeta ai colori che più gli donano.