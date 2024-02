Stasera i satelliti di Starlink tornano visibili (e inquinanti)

Alle 18:13 tutti col naso all’insù, perché il trenino luminoso di Elon Musk farà una fermata sopra le nostre teste.

Stiamo parlando dei satelliti di Starklink, di proprietà di SpaceX. Una specie di costellazione in orbita terrestre bassa che ha l’obiettivo di garantire copertura internet globale. Un progetto molto utile per garantire un accesso a internet in zone rurali o isolate, ma non dimentichiamo l’impatto che quelle luci possono avere.

Sono infatti una grande fonte di inquinamento luminoso, che può rappresentare un problema per la natura e per le osservazioni astronomiche. In più, lo stormo di satelliti di Starlink navigano in una zona già satura di detriti spaziali.

Già nel tardo pomeriggio di ieri i satelliti sono stati visibili nei nostri cieli. Stasera il passaggio avverrà da nord-ovest a sud-est e durerà all’incirca 7 minuti.