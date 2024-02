Quando il verde migliora la vita in città: premiata la Biblioteca degli Alberi di Milano

L'innovativo parco si è aggiudicato il “Dubai International Best pratices award for sustainable development” nella categoria “rigenerazione urbana e spazi pubblici”

Le biblioteche sono luoghi in cui curare la propria anima e anche quando non sono fatte di libri restano speciali. Come a Milano, dove ne esiste una fatta di piante, che ha cambiato il concetto di parco pubblico: la Biblioteca degli Alberi, ora premiata per il suo valore negli Emirati Arabi Uniti con il Dubai International «Best pratices award for sustainable development» nella categoria «Rigenerazione urbana e spazi pubblici».

Un riconoscimento che ha ancora più valore, pensando che il giardino botanico di quasi 10 ettari sorge in una delle città più inquinate d’Europa. E infatti la vittoria è arrivata proprio per il ruolo della BAM nel migliorare la qualità dei cittadini.

Non a caso il premio, giunto alla sua 13ª edizione, è promosso da UNHABITAT, programma delle Nazioni Unite per un’urbanizzazione socialmente e ambientalmente sostenibile. Progetto che valorizza le iniziative che hanno avuto un impatto positivo sul miglioramento della qualità della vita delle persone, guidando lo sviluppo delle città del futuro.

Un importante riconoscimento internazionale, avvenuto tra 2.600 candidature provenienti da 144 Paesi. “Veder riconosciuti i valori di innovazione, sostenibilità e inclusione è fonte di energia e gioia”, ha dichiarato il Direttore Generale e Culturale di BAM, Francesca Colombo.

Sin dalla sua nascita, la BAM non si è presentata come un semplice parco. È piuttosto un vero giardino botanico contemporaneo nel cuore della città. Uno spazio per rilassarsi all’aria aperta, una palestra, un’oasi per far giocare i bambini nel verde. Tessuto urbano rimodellato dalla natura, per creare una piazza aperta a tutta la comunità. Un luogo inclusivo per sviluppare un programma culturale e sostenibile. Dalla sua inaugurazione, infatti, la Biblioteca ha offerto ai cittadini 1.600 eventi, collaborando con 271 istituzioni culturali, università, realtà no profit, e ospitando relatori e artisti internazionali, con il coinvolgimento di oltre 240mila persone.

Una biblioteca in cui le storie non sono scritte nei libri, ma raccontate dagli alberi e dai cittadini, per scrivere insieme nuovi capitoli nel percorso verso la sostenibilità.