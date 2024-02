Pianura Padana, Copernicus: inquinamento oltre il limite a gennaio

In Pianura Padana l'inquinamento è alle stelle.

Infatti, il mese scorso l'area ha visto superare in molte occasioni il limite per le concentrazioni medie annuali di particelle fini, le cosiddette PM10 e PM2.5, fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità, causando serie preoccupazioni per la salute dei suoi residenti. I dati impressionanti provengono dal servizio europeo di monitoraggio dell'atmosfera Copernicus, noto come Cams.