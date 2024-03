Panchine vista (livello del) mare

Chissà cosa ne penserebbe la celebre sirenetta, se al posto di uno scoglio il mare la portasse su una comoda panchina.

Non una qualsiasi, ma una di quelle alte 85 cm più del solito, che punteggiano una strada di Copenaghen. Il loro scopo? Far riflettere sui rischi legati all’innalzamento del mare.

Getty

L’altezza, infatti, non è stata scelta a caso. Il numero rappresenta l’aumento del livello dei mari che secondo l’ONU sarà raggiunto entro il 2100. Non a caso, il nome del progetto è “The Copenhagen Bench – 2100 Edition”.

L’iniziativa è stata lanciata lo scorso anno dall’emittente televisiva danese TV2 Channel per far riflettere chiunque passi davanti alla panchina sulle drammatiche conseguenze della crisi climatica, che intaccheranno anche le azioni più banali, come riposare dopo una passeggiata. Sull’installazione si legge infatti: “Le inondazioni diventeranno parte della nostra vita quotidiana, a meno che non iniziamo a fare qualcosa per il nostro clima”.

Getty

Un problema molto sentito in Danimarca, Paese caratterizzato da una morfologia pianeggiante e da diverse zone portuali. Ma nessuno è al sicuro.

Un invito ad agire, prima che le panchine dalle gambe lunghe non siano più una provocazione, ma una necessità.