Qualità dell'aria, New Dehli si riconferma la capitale più inquinata del mondo

L'India è al terzo posto per livello di inquinamento dopo il Pakistan e il Bangladesh. Quasi tutta la popolazione vive in zone con una concentrazione di polveri sottili di sette volte oltre il limite stabilito dall'Oms

L'India, invece, con una media di 54,4 microgrammmi di particelle PM 2.5 per metro cubo, è il terzo Paese al mondo su 134 per livello di inquinamento, dopo il Pakistan (73,7) e il Bangladesh (79,9). Nel 2022 il Paese era all'ottavo posto.

New Dehli si riconferma per la quarta volta dal 2018 la capitale più inquinata del mondo: è quanto emerge dallo studio "World Air Quality Report 2023" dell'organizzazione svizzera IQAir.

Tgcom24





A sorpresa, però il distretto con la maggior concentrazione di inquinanti non è Dehli, dove si trova la capitale indiana, ma quello di Begusarai, nello stato del Bihar nel Nord-est del Paese: nel 2022 Begusarai non era neppure citato.



Secondo il rapporto, 1,36 miliardi di persone in India sono esposte a valori di polveri sottili PM 2.5 che superano i livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità, e 1,33 miliardi di persone, ovvero il 96% della popolazione, vivono in aree con livelli superiori di sette volte. I dati dello studio provengono da oltre 30.000 stazioni di controllo e sensori gestiti da istituzioni di ricerca, enti governativi, università aziende private, e organizzazioni indipendenti.