Allarme microplastiche, l'acqua in bottiglia contiene fino a 370.000 frammenti

Tecnologie innovative

I ricercatori guidati da Naixin Qian hanno usato una tecnica che comporta l'utilizzo di due laser in contemporanea per far risuonare molecole specifiche, in questo caso sette tipologie di plastiche comuni: analizzando tre note marche di acqua in bottiglia vendute negli Stati Uniti, gli autori dello studio hanno individuato fino a 370.000 particelle per ogni litro. La plastica più comune è risultata la poliammide, un tipo di nylon, che probabilmente arriva proprio dai filtri di plastica utilizzati per purificare l'acqua prima che venga imbottigliata. Presente in buone quantità anche il Pet, che costituisce le bottiglie stesse: secondo i ricercatori, finirebbe nell'acqua quando la bottiglia viene schiacciata o esposta al calore, o anche quando il tappo viene aperto e chiuso.