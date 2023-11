Mare da bere: il sistema rivoluzionario di Waterise

L’azienda ha messo a punto un progetto per trasformare l’acqua del mare in acqua potabile, con un modulo posto a 400 metri di profondità

L’azienda norvegese Waterise ha brevettato una sorta di sommergibile in grado di trasformare l’acqua del mare in acqua potabile.

Si tratta di un sistema rivoluzionario che abbatte i costi dei tradizionali sistemi di desalinizzazione presenti in prevalenza nei territori del Medio Oriente. Waterise ha infatti sviluppato un progetto che prevede la filtrazione a osmosi inversa, ma posizionando il sistema a 400 metri di profondità. Così la separazione del sale dall’acqua è facilitata dall’enorme pressione esercitata sulle membrane. Il risultato è quello di raggiungere l’obiettivo con un minor dispendio energetico e la riduzione di anidride carbonica dispersa nell’atmosfera.

Il modulo subacqueo è collegato alla stazione di raccolta tramite un cavo per l’alimentazione e un tubo che permette di trasportare in superficie l’acqua purificata. Secondo i suoi progettisti il modulo Waterise sarebbe in grado di convertire i 50 milioni di litri di acqua al giorno, il fabbisogno quotidiano di una città di 400mila abitanti.