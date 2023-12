Mantova rinnova il suo cuore verde

Cosa succede quando uno dei centri simbolo del Rinascimento italiano guarda alle grandi città europee? Sorgono luoghi come questo: il nuovo Parco di Palazzo Te.

Siamo a Mantova, che da pochi mesi ha rinnovato il suo cuore verde, inaugurando questo nuovo spazio. Una cornice che arricchisce la bellezza di un monumento patrimonio dell’UNESCO. Una sorta di confine tra il Palazzo e la città, dove i cittadini possono incontrarsi in una vera e propria piazza fatta di piante.

Leggi Anche Parola agli alberi, grazie a un QR Code

È proprio ai cittadini che infatti si è rivolta la progettazione, firmata da uno studio milanese, che ha strizzato l’occhio ai grandi giardini di Londra o Parigi.

Ma qual è la particolarità di questo spazio? Solo per dare qualche numero: Parco Te è grande circa 80mila metri quadri e ospita 274 nuovi alberi, 1.400 metri di siepi, 620 metri quadrati di arbusti e 955 metri quadrati di roseti.

Sito ufficiale

Come ci ha spiegato Marcella Ghidoni, Dottore Forestale del Comune di Mantova: “Il Parco del Te nasce in un contesto monumentale - si colloca all’interno di un grande spazio storico - ma ha anche un respiro europeo perché è un parco molto tecnologico, completo di tante funzioni, costituito da un anello esterno che era il vecchio galoppatoio e poi ampi spazi a prato all’interno che mettono proprio in luce Palazzo Te. Sulla cortina esterna abbiamo invece tutte le funzioni che il parco contiene: quattro blocchi costituiti da stanze che hanno diverse funzioni. Troviamo i giochi per i bambini, dai piccoli ai medi ai più grandi, poi gli spazi dedicati allo sport, una stanza in cui giocare a scacchi e un’area in cui poter fare didattica all’aperto; infine uno spazio per il relax o per giocare a bocce o ping-pong. Dei 280 alberi che compongono il parco ci sono quelli che coronano le stanze e quelli che coronano le grandi piazze agli estremi del parco, che sono spazi utilizzabili per attività culturali, musicali o d’intrattenimento”.

Leggi Anche Villa Panza: uno scrigno di arte e natura

Stanza dopo stanza, si scopre un nuovo modo di vivere la città, che si apre alla natura e la accoglie al suo interno.

Come ci ha raccontato il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi: “Questo è uno spazio per la gente, in cui ognuno può stare insieme agli altri e al tempo stesso se vuole può starsene anche da solo. Per Mantova significa essere una città più europea, significa recuperare 80mila metri quadrati destinandoli al verde. Significa invitare i cittadini a non chiudersi in casa, ad uscire e a vivere sempre di più all’aria aperta, conoscendosi l’un l’altro. È uno spazio per tutti”.

Insomma, Parco Te è un vero regalo ai cittadini. Un parco della salute e della socializzazione. Non resta che salire in bici o rilassarsi su una panchina per godere di questa bellezza ora più sostenibile.