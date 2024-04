Le pagelle in…sostenibili: ep.13

Pagelle in…sostenibili, eccoci qua. Come ogni settimana partiamo dal basso e saliamo.

Voto 3 a come siamo riusciti a ridurre il clima. Chiedere a Rio de Janeiro colpita da un’ondata di caldo eccezionale con i 42 gradi reali che diventano 20 in più nel mix tra temperatura e umidità. Allerta municipale e situazione molto difficile a Guaratiba, quartiere occidentale della metropoli.

Unsplash

Voto 4 alle microplastiche ritrovate nella stratosfera. Frammenti di lunghezza inferiore ai 5 millimetri fluttuano felici degradandosi a causa delle radiazioni ultraviolette del sole. Il tutto è noto come il fatto che in questo modo stiano rilasciando sostanze chimiche tossiche sopra le nostre teste. Ma come per miracolo il voto da 4 passa a 7 per la nuova missione della NASA che ha proprio come obiettivo quello di esaminare questi frammenti tramite dei palloni aerostatici a superpressione e senza equipaggio, per poi perfezionare un’operazione di pulizia diciamo così "stellare".

Getty

Voto 8 al Manchester City che oltre a vincere, nei ritagli di tempo, la Premier League ha annunciato il progetto di installare 11mila pannelli solari tra il Joie Stadium e la City Football Academy il proprio campo di allenamento. L’energia ricavata è stimabile in oltre 4 megawatt/ora l’anno, buona per alimentare oltre 2mila case. L’obiettivo della società inglese resta quello di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2030.

Unsplash

Voto 9 a Real Ice, start up gallese presieduta dall’italiano Andrea Ceccolini, che lavora per ripristinare i ghiacciai dell’Artico. Come lo fa? Con macchinari elettrici che si muovono sotto la coltre di ghiaccio pompando acqua su uno strato già esistente, provocandone così l’ispessimento. Obiettivo ambizioso: coprire 1 milione di chilometri quadrati di Artico ogni anno.